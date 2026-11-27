L’organització agrària demana a la Conselleria d’Agricultura que execute la partida de 2026 de manera immediata, coincidint amb la temporada comercial i la proximitat de Nadal.
La reivindicació arriba en un context de preus ajustats en origen i retrocés del consum: les compres de cítrics han caigut en quasi 58.000 tones durant els dotze mesos fins a juliol de 2026.
LA UNIÓ Llauradora exigeix a la Conselleria d’Agricultura que destine íntegrament a la promoció dels cítrics valencians els 500.000 euros previstos per a l’anualitat de 2026 i que execute aquesta partida abans que acabe l’any. L’organització considera que la campanya ha de començar de manera immediata, quan les taronges i mandarines valencianes ja estan en el mercat i els citricultors necessiten comercialitzar les seues collites.
La petició arriba en un moment complicat per al sector, amb preus ajustats en origen que continuen pressionant la rendibilitat de les explotacions. Segons LA UNIÓ, reforçar la visibilitat de la fruita valenciana durant la temporada comercial pot estimular les compres i ajudar els consumidors a identificar-ne l’origen.
L’entitat considera especialment important impulsar les varietats amb més superfície i volum de producció a la Comunitat Valenciana, aprofitant la proximitat de Nadal i l’arribada del fred, dos períodes en què tradicionalment augmenta el consum de cítrics. Per això, insisteix que la promoció ha d’arribar quan els llauradors tenen la producció disponible per a vendre i no quan la campanya comercial ja haja finalitzat.
El descens del consum agreuja la situació del sector
LA UNIÓ també alerta de l’evolució del consum de cítrics. Entre 2023 i 2025, les compres de taronja en les llars van baixar un 8,1%, mentre que les de mandarina van créixer un 3,5% i les de llima, un 8,9%.
No obstant això, les dades més recents mostren retrocessos en els tres productes. Durant els dotze mesos fins a juliol de 2026, les compres de taronja, mandarina i llima van disminuir respecte al mateix període anterior, amb una pèrdua conjunta pròxima a les 58.000 tones.
Davant d’aquesta situació, l’organització reclama una campanya que pose en valor la qualitat, la proximitat i l’origen dels cítrics valencians, amb l’objectiu de recuperar l’interés dels consumidors.
Reclama un calendari públic i continuïtat en 2027
L’organització agrària demana a la Conselleria que concrete les actuacions que té previst desenvolupar amb els 500.000 euros i que faça públic el calendari d’execució. Entre les accions proposades hi ha promocions en els punts de venda i campanyes en mitjans de comunicació, tant a la Comunitat Valenciana com en el conjunt del mercat estatal.
A més, LA UNIÓ reclama transparència sobre el grau d’execució dels fons previstos per a 2025 i la publicació dels resultats de les campanyes realitzades, per a poder avaluar-ne l’impacte i l’eficàcia.
La reivindicació també mira cap a 2027. El contracte general de publicitat de la Generalitat contempla per a l’any que ve una quantitat superior als dos milions d’euros. Per això, l’organització demana que es concrete quina part es destinarà específicament a promocionar els cítrics valencians i que es garantisca una dotació suficient per a donar continuïtat a les actuacions.
El secretari general de LA UNIÓ, Carles Peris, defensa que la promoció ha de començar mentre la fruita està disponible en el mercat. «La fruita valenciana ja està en el mercat i els citricultors necessiten que la promoció comence ara», afirma. Peris reclama que els 500.000 euros d’enguany s’executen abans de finalitzar l’any i que es garantisquen recursos per a continuar la campanya durant 2027.