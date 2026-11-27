Encara que el calendari ja s’acosta al mes de desembre, Sueca continua respirant ambient faller gràcies al XIV Concurs de Fotografia «Sueca en falles 2026», que es pot visitar a la sala Els Porxets.
L’exposició reuneix diverses imatges que capturen l’essència de les Falles, els monuments, els detalls i els moments més representatius de la festa, convertint este espai en una finestra a la celebració fallera fora de la seua època habitual.
El certamen, que enguany arriba a la catorzena edició, compta amb tres fotografies premiades, seleccionades per un jurat que valora les obres de manera anònima, sense conéixer la identitat dels seus autors.
D’esta manera, les imatges són jutjades exclusivament per la seua qualitat i contingut. Entre fotografies i records fallers, Sueca aconsegueix avançar la primavera i mantindre viva la passió per les Falles fins i tot quan l’any està a punt d’acabar.