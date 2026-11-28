La plaça de l’Ajuntament acollirà l’acte a partir de les 18.30 hores, amb música, dansa i actuacions de diferents col·lectius locals.
El Cor del CEIP Sant Bernat, Ballant i Repicant, el Club de Gimnàstica Rítmica Ciutat de Carlet i la Xirigota El Carnavalet participaran en la celebració.
La màgia del Nadal arribarà als carrers de Carlet el pròxim dijous 10 de desembre amb la tradicional encesa de l’arbre i la il·luminació nadalenca. Una cita que marcarà l’inici de les festes al municipi i que reunirà veïns i famílies en una vesprada plena d’activitats.
L’acte començarà a les 18.30 hores a la plaça de l’Ajuntament i comptarà amb les actuacions del Cor del CEIP Sant Bernat, Ballant i Repicant, el Club de Gimnàstica Rítmica Ciutat de Carlet i la Xirigota El Carnavalet. A més, els elfos de Nadal també formaran part de la celebració.
L’Ajuntament convida tota la ciutadania a acostar-se a la plaça i gaudir en família d’esta jornada especial que donarà la benvinguda a una de les èpoques més esperades de l’any.