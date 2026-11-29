L’acte tindrà lloc el pròxim dimarts 8 de desembre i comptarà amb la participació de tots els components de les festes de setembre.
La processó eixirà del Museu Valencià de la Festa i recorrerà diversos carrers fins a la plaça Major, on tindrà lloc el tradicional triple intent d’entrada a la basílica de Sant Jaume.
Algemesí commemorarà el XV aniversari de la declaració de les Festes de la Mare de Déu de la Salut com a Patrimoni Cultural Immaterial de la Humanitat amb una processó extraordinària el pròxim dimarts 8 de desembre.
La desfilada eixirà des del Museu Valencià de la Festa i recorrerà els carrers dels Fustero i de la Muntanya fins a arribar a la plaça Major. La celebració reunirà tots els components que participen en les festes de setembre.
Una vegada a la plaça Major, la imatge de la patrona protagonitzarà el tradicional triple intent d’entrada a la basílica de Sant Jaume, acompanyada de les danses i els balls del seguici processional. L’acte culminarà amb un remat pirotècnic.
Amb esta processó extraordinària, Algemesí tornarà a posar en valor una de les seues tradicions més emblemàtiques i el reconeixement internacional que va rebre fa quinze anys.