L’Ajuntament de València està treballant en la instal·lació de sistemes d’ombra

L’alcaldessa de València, María José Catalá, ha anunciat que el consistori està treballant en la instal·lació de sistemes d’ombra temporals en les grans places de la ciutat

Mesura per mitigar els efectes de les altes temperatures i fer més confortables els espais públics, especialment durant l’estiu.

Durant una trobada amb l’Associació de Comerciants del Centre Històric, Catalá ha explicat que s’estan estudiant solucions similars als tendals de la plaça de la Reina, que respecten l’entorn patrimonial i poden instal·lar-se de manera reversible i puntual al llarg de l’any.

“La instal·lació de zones d’ombra és una necessitat social i comercial”, ha declarat l’alcaldessa, qui també ha avançat que s’incrementarà el nombre de fonts d’aigua refrigerada, passant de les 50 actuals a un total de 70 fonts distribuïdes per tota la ciutat.

Mesures contra la calor i millora de l’eix comercial

Catalá ha remarcat que la calor registrada durant el mes de juny “ens ha sorprés a tots” i ha assegurat que es treballarà per millorar les condicions dels espais públics per a fer front a futures onades de calor, tot preservant l’activitat comercial i urbana.

Entre les mesures previstes, també s’ha inclòs la millora de l’eix comercial del carrer Gravador Esteve, una actuació que ja està pressupostada i que, segons ha indicat, s’abordarà prompte.

Identitat urbana i projectes estratègics

L’alcaldessa ha anunciat que pròximament es presentarà un catàleg d’identitat urbana per al centre històric, amb elements definitoris com fanals, jardineres o mobiliari urbà específic per a reforçar la cohesió visual i patrimonial de la ciutat.

També s’ha abordat el calendari de les futures grans obres urbanes, com les de Sant Vicent, Sant Agustí, l’avinguda de l’Oest i la plaça de l’Ajuntament. De fet, demà mateix es firmarà el contracte per a redactar el projecte de la reforma de la plaça de l’Ajuntament, mentre que en 2026 es preveu l’inici de les obres de transformació dels principals eixos del centre històric.

Des de l’Associació de Comerciants, el seu president Borja Ávila ha expressat el seu suport a les iniciatives, destacant la importància de crear espais urbans amb ombra, atractius i funcionals per al veïnat i els visitants.