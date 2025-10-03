Compromís Alzira organitza la taula redona “Ara o mai. Defensem el valencià”

Amb la participació de representants de l’Acadèmia Valenciana de la Llengua, Acció Cultural del País Valencià, la Coordinadora de Centres en Valencià de la Ribera i una Catedràtica de Valencià.
El col·lectiu de Compromís Alzira, amb motiu d’exposar, comentar i reflexionar sobre la situació social, política i emocional en què es troba la nostra llengua, el valencià, ha organitzat la taula redona “Ara o mai. Defensem el valencià”, una activitat oberta a la participació de tota la ciutadania que tindrà lloc el pròxim dilluns, 6 d’octubre, a la Casa de la Cultura d’Alzira a partir de les 19 hores.
Des que el Partit Popular va tornar a governar la Generalitat Valenciana, en el 2023, amb la cooperació necessària de VOX, el poble valencià està patint les conseqüències d’un retrocés evident en qüestions i polítiques que en els 8 anys del govern del Botànic pareixien superades.
D’entre totes les injustícies i agressions que ens imposen, hem triat el tema del continu atac a la nostra llengua i que no podem tolerar. Portem més de dos anys comprovant que la dreta governant està tombant tots els avanços en política lingüística que va dur a terme el govern del Botànic. Un període que va suposar la promoció del valencià i de tot allò que ens identifica com a poble (tradicions, festes, música…). El món de la cultura, la ciència, l’educació i també els serveis socials estan patint contínues retallades, censures, ingerències i agressions que afecten moltíssim a les persones, entitats i institucions implicades. Tot aquest desgavell està repercutint negativament en l’ús i en el prestigi de la nostra llengua. La llengua avança en aprenentatge i en ús públic, però certament ha perdut en nombre de parlants. I una llengua que no es parla està en trànsit de la mort.
De tot això parlaran Immaculada Cerdà, secretària de l’Acadèmia Valenciana de la Llengua; Anna Oliver, presidenta d’Acció Cultural del País Valencià; Pura Santacreu, catedràtica de Valencià; i Joan Cortés, president de la Coordinadora de centres en valencià de la Ribera. Moderarà la taula l’anterior regidor de Cultura, Alfred Aranda. Tancaran l’acte l’alcalde, Alfons Domínguez, i la diputada de Compromís a les Corts Valencianes, Nathalie Torres.
Compromís Alzira