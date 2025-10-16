La biblioteca municipal d’Alzira tanca temporalment per a una reestructuració interna
La biblioteca municipal tanca temporalment a partir del 20 d’octubre per a una reestructuració interna i millores funcionals.
Els treballs inclouen nova sala polivalent, reorganització d’espais d’estudi i redistribució de prestatgeries.
A partir del 20 d’octubre, la biblioteca municipal d’Alzira tancarà temporalment per a dur a terme tasques de millora i reestructuració interna, segons ha informat l’Ajuntament.
L’actuació respon a un informe tècnic de 2024 que detectava descompensacions de pes entre les plantes i recomanava adaptar els espais per a una millor funcionalitat. Entre les principals novetats:
- Tercera planta: s’instal·larà una porta insonoritzada per crear una sala polivalent destinada a conferències, tallers, presentacions i activitats familiars, mentre que es mantindrà la zona d’estudi i lectura.
- Segona planta: es retiraran les cabines poc utilitzades i es reorganitzarà l’espai combinant prestatgeries amb zones d’estudi.
- Inventari i reubicació: es desmuntaran prestatgeries per redistribuir-les en les diferents plantes i el personal revisarà totes les obres de la biblioteca.
El regidor de Cultura, Israel Pérez, ha destacat que la reestructuració és necessària i imprescindible, millorant la funcionalitat per a estudiants, famílies i usuaris del préstec de llibres. També ha avançat que pròximament s’inaugurarà una nova sala d’estudis per atendre les necessitats de la ciutadania.